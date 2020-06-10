Кижи открываются для туристов. Как сообщает пресс-служба музея-заповедника, посещение островных памятников культуры и архитектуры возобновлено с 10 июня. Также жители и гости Карелии смогут осмотреть основную экспозицию музея.

"Кижи" открываются для туристов. Как сообщает пресс-служба музея-заповедника, посещение островных памятников культуры и архитектуры возобновлено с 10 июня. Также жители и гости Карелии смогут осмотреть основную экспозицию музея. Пока закрытыми для посещения останутся внутренние интерьеры.Уточняется, что все посетители обязаны соблюдать масочно-перчаточный режим и не забывать о социальной дистанции. Купить входной билет можно прямо на острове в терминале при помощи банковской карты. До острова туристов довезут частные перевозчики.Как напоминает ГТРК "Карелия", всем туристическим объектам в республике с 9 июня разрешено принимать небольшие группы посетителей — до 10 человек. Речь идет и об осмотре достопримечательностей, которые расположены в помещениях.