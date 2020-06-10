Американский авиапроизводитель — компания Boeing — зарегистрировал заказы на новые грузовые самолеты в мае, однако отмены заказов продолжили опережать новые из-за негативного влияния пандемии коронавируса на индустрию авиаперевозок, пишет CNBC.

Американский авиапроизводитель — компания Boeing — зарегистрировал заказы на новые грузовые самолеты в мае, однако отмены заказов продолжили опережать новые из-за негативного влияния пандемии коронавируса на индустрию авиаперевозок, пишет CNBC.Компания сообщила о девяти заказах и вдвое большем количестве отмен, в том числе о смене места доставки для грузового самолета 747 для UPS.Отказ от заказов включал 14 самолетов 737 Max, от которых начали массово отказываться с марта 2019 года после двух чрезвычайных происшествий, в результате которых погибли 346 человек.Количество невыполненных заказов Boeing сократилась до 4744 самолетов, самого низкого уровня с 2013 года, включая заказы, которые компания периодически убирает из плана производства из-за финансовых проблем у некоторых клиентов, чего не было семь лет назад.За последний месяц акции производителя выросли почти на 70%, так как признаки того, что пассажиры возвращаются к полетам, помогли частичному восстановлению сектора, но в этом году акции Boeing все еще остаются более чем на 30% ниже своей стоимости.