Китайские компании откладывают планы по размещению на биржах США, поскольку напряженность в отношениях между двумя ведущими экономиками мира растет, передает Reuters со ссылкой на юристов, банкиров, бухгалтеров и регулирующие органы.

Китайские компании откладывают планы по размещению на биржах США, поскольку напряженность в отношениях между двумя ведущими экономиками мира растет, передает Reuters со ссылкой на юристов, банкиров, бухгалтеров и регулирующие органы.Падение интереса, особенно со стороны тех компаний, которые находятся на ранних стадиях планирования, является результатом предложенного законодательства США, которое затруднит листинг для некоторых китайских фирм в США, это также усилило пристальное внимание после скандала в области бухгалтерского учета с конкурентом Starbucks китайской Luckin Coffee."Мы видели, как клиенты пока приостановили свои планы IPO (первичного размещения акций) в США", — сказал Стивен Чан, партнер юридической фирмы Dechert LLP в Гонконге."Основной причиной замедления являются отношения между США и Китаем", — добавил он."Если напряженность в отношениях между двумя странами сохранится, мы ожидаем, что замедление продолжится", — сказал Чан.По данным Dealogic, китайские группы привлекли $1,67 миллиарда посредством первичного публичного размещения акций в Нью-Йорке в этом году и надеются привлечь еще около полумиллиарда на биржах США.В 2019 году они привлекли $3,5 миллиарда.В последние месяцы китайско-американские отношения резко упали, поскольку между двумя странами возникли разногласия по поводу торговли, а позже критике подверглись действия китайской стороны по борьбе с пандемией коронавируса и отношения Пекина с Гонконгом.По словам одного из аудиторов, количество запросов на листинг в США в этом году сократилось вдвое в одной из четырех крупнейших бухгалтерских фирм в Китае по сравнению с уровнями 2019 года.Для размещения на бирже требуется как минимум несколько месяцев, включая назначение консультантов, подготовку проспекта и получение разрешений регулирующих органов. Чем более долгий путь прошла компания, тем меньше вероятность, что она изменит планы.