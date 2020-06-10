Жюри премии PwC Деловая книга года в России, возглавляемое предпринимателем и филантропом Рубеном Варданяном, подвело итоги 5-го ежегодного конкурса в трех номинациях. PwC осенью проведет церемонию награждения победителей.

Жюри премии PwC "Деловая книга года в России", возглавляемое предпринимателем и филантропом Рубеном Варданяном, подвело итоги 5-го ежегодного конкурса в трех номинациях. PwC осенью проведет церемонию награждения победителей.Лучшей книгой российского автора признана "Стартап на миллиард. Пошаговое руководство по созданию диджитал-бизнеса" (авторы Максим Спиридонов, Вячеслав Макович). Лучшая книгой зарубежного автора названа "Банк 4.0: Новая финансовая реальность" (Бретт Кинг). И в номинации "Лучшая книга в помощь бизнесу" выбрана "Драйверы роста. Как средней компании стать гигантом" (Николай Молчанов).Все книги, победившие в конкурсе, сделали это с очень большим отрывом от занявших вторые места.Руководитель службы экономических новостей телеканала "Россия 24" Алексей Бобровский отметил книгу "Стартап на миллиард. Пошаговое руководство по созданию диджитал-бизнеса" (авторы Максим Спиридонов и Вячеслав Макович):"Внятная структура изложения материала. Как обозначено в аннотации к книге, это действительно можно было бы назвать пошаговым планом создания стартап-проекта. Отдельно нужно выделить хорошие примеры бизнеса, которые приводятся для анализа темы. Буду краток: эта книга может быть полезной, не стыдно держать ее на полке".Заместитель председателя "Внешэкономбанка", главный экономист и член правления государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Андрей Клепач обратил внимание на другого победителя — книгу "Банк 4.0: Новая финансовая реальность": "Отличается доступным изложением сложнейших процессов".Ежегодно на соискание премии выдвигаются произведения, изданные на русском языке в год, предшествующий проведению премии, и авторские переводы произведений, изданных за рубежом не ранее чем за два года до их издания на русском языке в России."В этом году для участия в конкурсе было подано 178 заявок — в два раза больше, чем в прошлом", — сообщил управляющий партнер PwC в России Игорь Лотаков. Количество участников народного голосования на платформе CrowdSpace выросло на 6 тысяч до 23574 человек.Первый конкурс "Деловая книга года в России", проводимый PwC, стартовал на площадке CrowdSpace в январе 2018 года. PwC учредила премию "Деловая книга года в России" в 2016 году для определения авторов нехудожественных произведений по бизнес-тематике, оказавших наибольшее влияние на российское деловое сообщество и затронувших наиболее актуальные темы.