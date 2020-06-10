13 июня на канале Россия 1 состоится премьера сериала Шоу про любовь. Главные роли в картине исполнили Константин Крюков и Галина Безрук.

13 июня на канале "Россия 1" состоится премьера сериала "Шоупро любовь". Главные роли в картине исполнили Константин Крюков и Галина Безрук.Действие ленты происходит в условном городе N. Молодаяженщина Люба Кудряшова живет самой обычной жизнью: пьющий муж, кредит и ненавистнаяработа.Однажды по федеральному каналу транслируют интервью популярного актера илюбимца женщин Олега Турбина. Артист сообщает, что успехом обязандевочке, которую в детстве встретил в пионерском лагере. Дескать, та разбилаему сердце. Парень решил прославиться и заставить гордячку кусать локти. Звалигероиню юношеских грез артиста… Люба Кудряшова.Признание Турбина стало сенсацией. Журналисты отыскалиКудряшову, чтобы всей стране продемонстрировать ее лицо. Любу приглашают вМоскву на шоу. Она должна рассказать свою версию событий.По словам создателей, сериал "Шоу про любовь" – это нетипичнаямелодрама. Картина обещает удивить зрителей необычными поворотами сюжета. СценаристМарина Елатомцева призналась, что идея картины возникла случайно: она смотрелаинтервью популярного артиста и вдруг подумала: "Интересно, а что сейчасчувствует девочка, которая ему нравилась в школе?".Актер, исполнивший в теленовелле роль ОлегаТурбина, уверен, что история его героя могла бы произойти в реальности. "Меняпривлекла сама роль, очень хотелось сыграть такого истеричного артиста", -признался Крюков. Между тем знаменитость подчеркнула, что ничего протившоу-бизнеса не имеет, сам он давно является его частью. Среди звезд, пословам Константина, много достойных людей, настоящих трудяг, которые всегодобились сами.