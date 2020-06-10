13 июня на канале Россия 1 состоится премьера сериала Шоу
про любовь. Главные роли в картине исполнили Константин Крюков и Галина Безрук.
13 июня на канале "Россия 1" состоится премьера сериала "Шоу
про любовь". Главные роли в картине исполнили Константин Крюков и Галина Безрук.
Действие ленты происходит в условном городе N. Молодая
женщина Люба Кудряшова живет самой обычной жизнью: пьющий муж, кредит и ненавистная
работа.
Однажды по федеральному каналу транслируют интервью популярного актера и
любимца женщин Олега Турбина. Артист сообщает, что успехом обязан
девочке, которую в детстве встретил в пионерском лагере. Дескать, та разбила
ему сердце. Парень решил прославиться и заставить гордячку кусать локти. Звали
героиню юношеских грез артиста… Люба Кудряшова.
Признание Турбина стало сенсацией. Журналисты отыскали
Кудряшову, чтобы всей стране продемонстрировать ее лицо. Любу приглашают в
Москву на шоу. Она должна рассказать свою версию событий.
По словам создателей, сериал "Шоу про любовь" – это нетипичная
мелодрама. Картина обещает удивить зрителей необычными поворотами сюжета. Сценарист
Марина Елатомцева призналась, что идея картины возникла случайно: она смотрела
интервью популярного артиста и вдруг подумала: "Интересно, а что сейчас
чувствует девочка, которая ему нравилась в школе?".
Актер, исполнивший в теленовелле роль Олега
Турбина, уверен, что история его героя могла бы произойти в реальности. "Меня
привлекла сама роль, очень хотелось сыграть такого истеричного артиста", -
признался Крюков. Между тем знаменитость подчеркнула, что ничего против
шоу-бизнеса не имеет, сам он давно является его частью. Среди звезд, по
словам Константина, много достойных людей, настоящих трудяг, которые всего
добились сами.