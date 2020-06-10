Коронавирусом в мире заразились свыше 7,1 миллиона человек. Россия находится на третьем месте по числу заболевших. Последние новости об эпидемии COVID-19 – в материале Дни.ру.
Коронавирусом в мире заразились свыше 7,1 миллиона человек. Россия находится на третьем месте по числу заболевших. Последние новости об эпидемии COVID-19 – в материале "Дни.ру".
Число зараженных коронавирусом в России превысило 485 тысяч человек. За сутки выявлено 8 595 новых случаев. За время эпидемии умерли 6 142 человека, выздоровели – более 242 тысяч.
В Крыму власти с 15 июня отменили обязательный двухнедельный карантин для прибывающих туристов. Обсервация сохранится для иностранцев. Полноценный туристический сезон в регионе планируют начать с 1 июля.
Вслед за Москвой ослаблять введенные из-за коронавируса ограничительные меры намерены в Санкт-Петербурге. Губернатор северной столицы Александр Беглов в ближайшее время сообщит о планах по выходу из режима всеобщей изоляции. Ранее в городе открылись непродовольственные магазины с отдельным входом.
По данным Университета Джона Хопкинса, коронавирусом в мире заразились 7,156 тысяч человек. В США заболели 1,96 миллиона человек, в Бразилии – 707 тысяч.
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире. Ситуация в Европе ухудшается, но эпидемия распространяется в других уголках мира, сообщил он.
Коронавирус в Москве
Заболели – 198 590
Умерли – 3 029
Выздоровели – 109 737
Коронавирус в России
Заболели – 485 253
Умерли – 6 142
Выздоровели – 242 397
Коронавирус в мире
Заболели – 7 010 963
Умерли – 409 880
Выздоровели – 3 390 060
Статистика коронавируса в России и мире на 10 июня 2020 года
Место
Заболели
Умерли
Выздоровели
Москва
198 590
3 029
109 737
Россия
485 253
6 142
242 397
США
1 960 785
113 819
597 059
Весь мир
7 156 963
419 880
3 490 833
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