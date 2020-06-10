Коронавирусом в мире заразились свыше 7,1 миллиона человек. Россия находится на третьем месте по числу заболевших. Последние новости об эпидемии COVID-19 – в материале Дни.ру.

Коронавирусом в мире заразились свыше 7,1 миллиона человек. Россия находится на третьем месте по числу заболевших. Последние новости об эпидемии COVID-19 – в материале "Дни.ру".Число зараженных коронавирусом в России превысило 485 тысяч человек. За сутки выявлено 8 595 новых случаев. За время эпидемии умерли 6 142 человека, выздоровели – более 242 тысяч.В Крыму власти с 15 июня отменили обязательный двухнедельный карантин для прибывающих туристов. Обсервация сохранится для иностранцев. Полноценный туристический сезон в регионе планируют начать с 1 июля.Вслед за Москвой ослаблять введенные из-за коронавируса ограничительные меры намерены в Санкт-Петербурге. Губернатор северной столицы Александр Беглов в ближайшее время сообщит о планах по выходу из режима всеобщей изоляции. Ранее в городе открылись непродовольственные магазины с отдельным входом.По данным Университета Джона Хопкинса, коронавирусом в мире заразились 7,156 тысяч человек. В США заболели 1,96 миллиона человек, в Бразилии – 707 тысяч.Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире. Ситуация в Европе ухудшается, но эпидемия распространяется в других уголках мира, сообщил он.Коронавирус в МосквеЗаболели – 198 590Умерли – 3 029Выздоровели – 109 737Коронавирус в РоссииЗаболели – 485 253Умерли – 6 142Выздоровели – 242 397Коронавирус в миреЗаболели – 7 010 963Умерли – 409 880Выздоровели – 3 390 060Статистика коронавируса в России и мире на 10 июня 2020 годаМестоЗаболелиУмерлиВыздоровелиМосква198 5903 029109 737Россия485 2536 142242 397США1 960 785113 819597 059Весь мир7 156 963419 8803 490 833Коронавирус сегодня | | || | | | |