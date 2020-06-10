Во Владимире выявлено 685 случаев коронавирусной инфекции.

Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции во Владимирской области достигло 3260, сообщает администрация региона.По состоянию на 10 июня, в области зарегистрировано 55 новых пациентов с коронавирусом. 18 из них – в Гусь-Хрустальном, 14 – во Владимире.Всего во Владимире выявлено 685 случаев коронавирусной инфекции, в Гусь-Хрустальном – 483, в Петушках – 421, в Муроме – 300, в Александрове – 290. В Кольчугино зарегистрировано 125 случаев Covid-19, в Собинке – 117, в Юрьеве-Польском – 105, Судогде – 100, в Вязниках – 89, в Киржаче – 78, в Суздале и Меленках – по 57, в Гороховце – 11.Всего во Владимирской области выздоровели 1440 пациентов с коронавирусом, 38 человек врачам спасти не удалось. Проведено больше 84 тысяч исследований на коронавирусную инфекцию.