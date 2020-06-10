Низкая инфляция позволяет Банку России продолжить снижение ключевой ставки более решительным шагом, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в Госдуме.

Низкая инфляция позволяет Банку России продолжить снижение ключевой ставки более решительным шагом, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в Госдуме.Российский регулятор 24 апреля 2020 года снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта до 5,5% годовых. Инвестбанк Goldman Sachs ожидает снижения ключевой ставки Банка России до 3,5%: ЦБ в июне снизит ключевую ставку до 4,5%, в июле — до 4%, в I квартале 2021 года — до 3,5%.Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 19 июня."Задел низкой инфляции в начале этого года позволяет нам продолжить снижение ключевой ставки, причем более решительным шагом, несмотря на то что внешние факторы, такие как падение цен на нефть, имели проинфляционный характер", — отметила глава ЦБ.Замедлению роста цен помогли окрепший рубль и снижение потребительского спроса. В итоге цены на некоторое время могут даже и снизиться. Днем ранее Банк России предупредил о более быстром достижении цели годовой инфляции в 4%, чем ожидалось. Годовая инфляция в мае снизилась до 3%. "Сейчас мы видим, что после двух месяцев всплеска роста цен уже в мае инфляционное давление вернулось близко к отметке 4%", — уточнила глава Банка России."Пониженный спрос будет оказывать дополнительное дезинфляционное влияние, и поэтому у нас есть пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки, для того чтобы обеспечить поддержание инфляции на целевом уровне", — прогнозирует Набиуллина.Снижение ставки ЦБ повлечет удешевление кредитов для населения и бизнеса, оживление спроса. После снижения Банком России ключевой ставки на 0,5 процентного пункта отечественные банки начали снижать и свои ставки по кредитам. Это приведет к новому минимальному уровню ставок: уже до пандемии в феврале 2020 года ставка по ипотеке в России обновила исторический минимум, опустившись ниже 9%.