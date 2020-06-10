Актер Игорь Жижикин сообщил поклонникам радостную новость. В его семье произошло пополнение.

Актер Игорь Жижикин сообщил поклонникам радостную новость. В его семье произошло пополнение.Популярный артист тщательно оберегает личную жизнь от внимания общественности. Известно, что сейчас Игорь Жижикин состоит в четвертом браке. Имя избранницы актер не раскрывает.В недавнем интервью актер сообщил, что супруга подарила ему ребенка. "У меня полтора года назад родился сын", – похвастался Жижикин. Артист добавил, что мальчик очень похож на него.Сейчас знаменитость живет на две страны – Россию и Америку. В Лос-Анджелесе у Жижикина есть собственный дом. "В 2007 году он даже завоевал премию в Лос-Анджелесе как один из самых стильных домов", – поделился он в интервью изданию "7Дней".23 Мар 2020 в 4:26 PDTНапомним, в прошлом Жижикин был артистом Цирка дю Солей. В составе труппы он гастролировал по Соединенным Штатам. С 1998 года стал сниматься в кино. На счету знаменитости более сорока отечественных картин и двадцати – зарубежных.22 Апр 2020 в 9:26 PDTНаибольшую популярность Игорь Жижикин приобрел благодаря роли полковника Довченко в фильме Стивена Спилберга "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа". Американский кинорежиссер дал ему прозвище "лучший злодей Голливуда".