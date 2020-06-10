Московский государственный университет имени Ломоносова (МГУ) занял первое место среди российских вузов в рейтинге QS. Всего в список вошла тысяча лучших университетов со всего мира.

Рейтинг QS World University Rankings составляется из тысячи университетов разных стран. При расстановке мест специалисты основываются на шести критериях. Они смотрят на академическую репутацию вуза, индекс цитируемости, репутацию у работодателей, соотношение студентов и преподавателей. Еще берется во внимание количество иностранных сотрудников и учащихся.МГУ удалось в 2020-м показать лучший результат за всю историю составления рейтинга. Вуз оказался на 74 строчке, хотя раньше занимал 84 место. Всего в топ попали 28 российских университетов. Улучшить свои позиции удалось 17 из них.Вторую строчку списка среди российских вузов занял Санкт-Петербургский государственный университет. Этот вуз сейчас находится на 225 месте. Замкнул тройку лидеров Новосибирский государственный университет, встав на 228 строчку. Еще в пятерку вошли Томский государственный университет (250 место) и Московский физико-технический институт (281 место).В конце апреля агентство RAEX составило рейтинг Топ-100 лучших школ России по конкурентоспособности выпускников. В перечне оказались восемь школ Московской области.