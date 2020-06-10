Вопросом о налоговом маневре и других дополнительных мерах поддержки отрасли информационных технологий в ближайшее время займется правительство РФ

Вопросом о "налоговом маневре" и других дополнительных мерах поддержки отрасли информационных технологий в ближайшее время займется правительство РФ, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании у президента РФ Владимира Путина по вопросам развития информационно-коммуникационных технологий и связи."Считаю важным по итогам сегодняшнего совещания <...> проработать дополнительный комплекс мер, в том числе и "налогового маневра" в ИТ-отрасли, и доложить вам в ближайшее время конкретные предложения по стимулированию развития отрасли информационных технологий", — сказал премьер.Президент поручил правительству подготовить соответствующие предложения на утверждение, добавив, что меры по поддержке отрасли должны быть включены в национальный план.Трудности, с которыми с которыми сейчас столкнулась как телекоммуникационная отрасль, так и экономика в целом, стали ключевыми вопросами, обсуждавшимися в ходе совещании по ситуации в сфере связи и информационных технологий. Президент России отметил, что из-за финансово-экономических ограничений у многих предприятий не будет хватать ресурсов на программы развития инноваций.Председатель правления Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) "Отечественный софт" Наталья Касперская призвала выработать критерии отнесения компаний из ИТ-отрасли к числу пострадавших от коронавируса.На совещании Касперская отметила, что разные предприятия в период кризиса пострадали в разной степени — часть пострадала незначительно, но есть и такие компании, чья выручка снизилась на 100% и которые оказались под угрозой банкротства.Владимир Путин поддержал инициативу Натальи Касперской о внесении уточнения в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД), с тем чтобы можно было более точечно принимать решение о поддержке компаний.Путин привел оценки министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, по которым в текущем году расходы хозяйствующих субъектов на информационно-коммуникационные услуги сократятся в среднем на 20%. Президент России посчитал необходимым заместить выпадающее финансирование IT-отрасли за счет госзаказов либо заказов крупных компаний с госучастием.Путин подчеркнул, что необходим контроль за внедрением информтехнологий, но и определенная свобода действий должна быть предоставлена участникам рынка для экспериментов. Глава государства призвал устранить барьеры для запуска и поддержки перспективных ИТ-проектов, для чего правительство РФ и Госдума должны ускорить принятие законопроекта об экспериментальных правовых режимах — "регуляторных песочницах".Для долгосрочного развития информационных технологий необходимо и дальше планомерно развивать нормативно-правовую базу и создавать соответствующие условия, заключил Владимир Путин.