Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил Энергетическую стратегию до 2035 года, следует из сообщения кабинета министров.

Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил Энергетическую стратегию до 2035 года, следует из сообщения кабинета министров.Среди основных задач документа – обеспечение внутреннего спроса на энергоресурсы и увеличение их экспорта, модернизация и повышение доступности инфраструктуры, разработка собственных технологий, цифровизация и энергобезопасность.Среди важнейших целей стратегии и увеличение газификации российских регионов к 2024 году — с 68,6% до 74,7%, а к 2035 году – до 82,9%.Среди основных показателей стратегии — увеличение к 2024 году производства энергоносителей на 5-9%, экспорта продукции топливно-энергетического комплекса (ТЭК) – на 9-15%, увеличение инвестиций в отрасль – в 1,35-1,4 раза.Стратегия нацелена на социально-экономическое развитие России и укрепление позиций страны в мировой энергетике. Так, важное место в стратегии занимает расширение газотранспортной инфраструктуры в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, увеличение мощностей по производству сжиженного природного газа, стабильности энергосистемы, снижению негативного воздействия на окружающую среду. Положения стратегии детализируют при реализации, включая генеральные схемы развития отраслей ТЭК.