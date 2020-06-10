10.06.2020

2020-06-10 20:15:04

Мобильный МФЦ прибыл в Гусь-Хрустальный район

В многофункциональных центрах нашей области при оформлении прав на недвижимость теперь возможно заключить договор на поставку газа и техобслуживание газового оборудования. Первыми услугами такого мобильного центра смогли воспользоваться жители деревни Купреево Гусь-Хрустального района.

У здания администрации в Купреево Гусь-Хрустального района многолюдно. Но очередь запланированная. По записи. В село приехал мобильный многофункциональный центр.

Измерение температуры при входе - веяние времени. В режиме пандемии коронавируса процедура необходимая. Валентина Ивановна рада, что ей не пришлось ехать в райцентр за получением документов для подключения к газу. Путь-то неблизкий.

Валентина Волюшкина, жительница с. Купреево Гусь-Хрустального района: «Нужны справки из МФЦ из налоговой, вот поэтому мы сегодня сюда обратились… Ну, конечно, это хорошо, потому что все-таки далеко живем, 70 км, не очень-то удобно»

Несколько администраторов многофункционального центра принимают жителей. Консультации, вопросы. Все быстро.

Елена Калинкина, ведущий администратор МФЦ: «Сегодня 1 -й день. Порядка 30 человек … Мы принимаем по вопросу выписки из ЕКРН и выписки о задолженности».

Заключение договоров на поставку газа и техобслуживание газового оборудования в многофункциональных центрах области стало возможно благодаря трехстороннему соглашению. Его заключили "Газпром межрегионгаз Владимир", "Газпром газораспределение Владимир" с региональным многофункциональным центром. Этот документ позволяет жителям в режиме единого окна получить весь пакет документов. По словам Алексея Конышева - гендиректора "Газпром газораспределение Владимир" - сделали это исключительно для удобства жителей.

Алексей Конышев, гендиректор АО «Газпром газораспределение Владимир»: «Раньше схема была достаточно сложной… Люди обращались к нам за договором подключения к газу. Соответственно, от них требовалось, чтобы они представили пакет документов, точно такой же пакет документов почти в полном объеме они были вынуждены представлять в другую нашу организацию. «Газпром межрегионгаз». Соответственно, чтобы эти документы предоставить, они должны обратиться в МФЦ с тем, чтобы собрать пакет документов. Получалось такое хождение по кругу».

Если люди не едут в МФЦ, то центр приедет к ним, говорит директор регионального МФЦ. По словам Дениса Страха, пока это пилотный проект.

Денис Страх, директор МФЦ Владимирской области: «Мы будем его расширять по тем районам, где происходит подключение к газовым сетям совместно с «Межрегионгазом». Они дают нам информацию, и мы усиливаем ТОСПы нашими специалистами».



Также в МФЦ теперь можно оформить документы на субсидии для получения газа. Они положены льготникам. Газ в Купреево должен прийти совсем скоро. Уже в конце года планируют подключать дома. Заявления на газификацию подали более 1000 жителей. В сельское поселение входит 11 населенных пунктов. С приходом голубого топлива глава поселения Анатолий Горбунов связывает большие надежды. Появятся новые производственные площадки, а значит рабочие места. Сейчас здесь около 750 человек до 40 лет безработные.

Анатолий Горбунов, глава муниципального образования Купреево: «У нас 700 человек молодежи до 30 лет. Последнее время вся молодежь остается в селе. Мы уже разработали проектную сметную документацию по выделению для жилья земельных участков».



В администрации поселения делают все возможное, чтобы люди отсюда не уезжали. Все ФАПы работают, ремонтируются и строятся дома культуры. В августе сдают новую школу. И как хорошая примета, ежегодно в детский сад приходит по 20 юных жителей села.

Вера Куликова, Александр Голубев

«Вести-Владимир»