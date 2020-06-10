Злоумышленницы посредством переписки в одной из социальных сетей убедили потерпевшую приобрести у них наручные часы известной марки...

СЧ СУ УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве предъявлено обвинение двум женщинам, похитившим денежные средства граждан путем мошенничества.Установлено, что злоумышленницы посредством переписки в одной из социальных сетей убедили потерпевшую приобрести у них наручные часы известной марки. После чего попросили покупательницу перевести денежные средства в счет предоплаты, однако в действительности не выполнили обещанные обязательства по продаже часов, а денежные средства похитили.Аналогичным образом фигурантки совершили еще два преступления, общая сумма материального ущерба составила 500 тысяч рублей.СО ОМВД России по району Дорогомилово г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество», которое впоследствии передано в СЧ СУ УВД по ЗАО.Сотрудниками ОУР УВД по ЗАО задержаны две женщины 20 и 45 лет, в отношении которых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время им предъявлено обвинение в совершении указанного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28