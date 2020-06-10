Статус Гонконга как глобального финансового центра важен не только для Китая, но и для всего остального мира, заявил высокопоставленный представитель Международного валютного фонда (МВФ), поскольку регион Китая столкнулся с возобновившимися протестами, передает Reuters.

Статус Гонконга как глобального финансового центра важен не только для Китая, но и для всего остального мира, заявил высокопоставленный представитель Международного валютного фонда (МВФ), поскольку регион Китая столкнулся с возобновившимися протестами, передает Reuters."Гонконг опирается на очень сильный финансовый сектор... и валютную систему, которая привязана к правилам, хорошо управляется и хорошо воспринимается в мире", — заявил первый заместитель управляющего директора МВФ Джеффри Окамото."Гонконг важен не только для Китая, но и для всего остального мира. Мы хотим сохранить Гонконг в качестве финансового центра", — сказал он, добавив, что МВФ планирует выпустить пересмотренное обновление своих прогнозов мировой экономики 24 июня.Парламент Китая недавно одобрил решение принять закон о национальной безопасности Гонконга, который, как опасаются активисты, дипломаты и некоторые представители делового мира, поставит под угрозу его полуавтономный статус и роль международного финансового центра.Окамото выступил с речью, когда сотни протестующих собрались в центре Гонконга, чтобы отметить год постоянных выступлений за демократию на фоне опасений возобновления волнений по поводу законодательства о национальной безопасности.Пандемия коронавируса привела с спаду мировой экономики, что вынудило МВФ снизить свои экономические прогнозы.Окамото сказал, что хотя немедленным ответом должно быть развертывание всех необходимых инструментов для защиты жизни и рабочих мест, политическая поддержка должна измениться, когда страны снимут ограничительные меры, введенные для сдерживания пандемии.Азиатские экономики приняли чрезвычайные фискальные и монетарные меры, чтобы смягчить экономический удар от пандемии.Некоторые страны с огромными зарубежными займами пострадали от массового оттока капитала в марте, хотя рыночная волатильность с тех пор уменьшилась.