На калининградском предприятии выявлена массовая вспышка COVID-19. Чтобы локализовать очаг инфекции, на заводе организованы необходимые противоэпидемические мероприятия. Руководству вынесли предписание о проведении дезинфекции производственных помещений.

На калининградском предприятии выявлена массовая вспышка COVID-19. Чтобы локализовать очаг инфекции, на заводе организованы необходимые противоэпидемические мероприятия. Руководству вынесли предписание о проведении дезинфекции производственных помещений. Об этом сообщает ГТРК "Калининград" со ссылкой на региональный оперштаб."Всех контактировавших с заболевшими (28 человек) отстранили от работы. Они проходят обследование на наличие коронавирусной инфекции. У восьми подтвержден положительный диагноз", — говорится в сообщении.Отметим, в период с марта по июнь было составлено 924 протокола о нарушениях (в том числе нарушители без масок). Их направили на рассмотрение в суд. 33 человека уже оштрафованы. Решение по остальным будет принято в ближайшее время.