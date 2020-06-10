Скончался заслуженный журналист Кубани Виктор Мальчевский. Информацию об этом сегодня разместили в интернете его коллеги. По данным близких, Виктор умер после продолжительной болезни. В семье остался малолетний ребенок.

Скончался заслуженный журналист Кубани Виктор Мальчевский. Информацию об этом сегодня разместили в интернете его коллеги. По данным близких, Виктор умер после продолжительной болезни. В семье остался малолетний ребенок.Как сообщает ГТРК "Кубань", профессиональной деятельностью в регионе журналист начал заниматься с 1992-го. В начале 2000-х получил премию "Золотое перо Кубани", через два года получил звание заслуженного журналиста Краснодарского края.В разное время руководил различными отделениями ГТРК “Кубань”, а также работал в других СМИ региона. С 2015 был главным редактором радиостанции “Казак ФМ”.Председатель Союза журналистов края Диана Горбань поделилась: "Очень тяжело и страшно, когда люди уходят в расцвете сил. Виктор Мальчевский ушел на взлете".