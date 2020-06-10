Репетиция парада с честь 75-й годовщины Великой Победы прошла накануне в Ростове-на-Дону. Впервые в тренировке участвовала механизированная техника.

Репетиция парада с честь 75-й годовщины Великой Победы прошла накануне в Ростове-на-Дону. Впервые в тренировке участвовала механизированная техника.Как сообщает ГТРК "Дон-ТР" со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа, в первых рядах колонны шла техника времен Великой Отечественной, в том числе Т-34, легендарная "Катюша", мотоцикл МВ-650, а также "полуторка" ГАЗ-АА с пушкой ЗИС-3 на буксире.Кроме того, на парад вывели современную военную технику. В общей сложности более 80 единиц боевых машин и вооружения: машины пехоты, бронеавтомобили, ЗРК "Бук", С-400 "Триумф", "Тор-М2", огнеметные системы ТОС-1А и системы залпового огня "Торнадо".За техникой маршировали более двух тысяч военнослужащих, а также порядка тысячи сотрудников других силовых ведомств.Отметим, в эти дни репетиции Парада идут по всей стране. Тренировки проводятся, в частности, в Санкт-Петербурге, Воронеже и Хабаровске. Подготовка к празднованию проходит при усиленных мерах санитарной безопасности. Главный парад в честь 75-летия Победы в ВОВ состоится на Красной площади в Москве 24 июня.