Зоологи провели на рынках Вьетнама масштабную перепись вирусов среди диких животных. Они выяснили, что более трети продающихся на вьетнамских рынках обычных крыс и каждая шестнадцатая бамбуковая крыса были носителями разных штаммов коронавирусов. Вывод: эти животные могут стать источником эпидемий ближайшего будущего.

Зоологи США, Австрии и Вьетнама провели масштабную "перепись" вирусов, встречающихся у диких животных, которых можно купить на рынках Вьетнама. Они выяснили, что более трети продающихся на вьетнамских рынках обычных крыс и каждая шестнадцатая бамбуковая крыса были носителями разных штаммов коронавирусов. Вывод: эти животные могут стать источником эпидемий ближайшего будущего.При этом исследователи отметили в препринте, появившемся на сайта bioRxiv, что доля зараженных животных быстро растет по мере их движения по торговой цепочке от поимки до попадания в рестораны. Ученые рекомендовали ввести ряд ограничений на поимку, продажу и транспортировку диких животных, сообщает ТАСС.Интерес к коронавирусам вспыхнул с новой силой в связи с объявленной с 11 марта 2020 года пандемией коронавируса COVID-19. Вызывающий его коронавирус SARS-CoV-2 проникает не только в организм человека, но и других млекопитающих – макак-резусов, хорьков и кошек, на которых инфекция действует почти так же сильно, как и на человека. Источником этой болезни, как вначале предположили эпидемиологи, выступили китайские подковоносые летучие мыши. Они передали коронавирус человеку через цепочку других диких животных, чье мясо продавалось на рынке экзотической пищи в Ухане. На роль промежуточного звена передачи коронавируса претендовали насекомоядные млекопитающие панголины, но биологи в этом усомнились, сравнив структуру генома SARS-CoV-2 и поражающих этих животных коронавирусов.Ученые, работающие под руководством заместителя директора американского Общества охраны природы Аманды Файн, собрали свыше двух тысяч образцов крови и выделений, полученных при изучении более тысячи грызунов и трех сотен летучих мышей. Животные разводились на нескольких десятках специальных ферм, а также были пойманы в дикой природе.Также исследования проводились на 70 вьетнамских рынках, где для самых дорогих ресторанов продается мясо летучих мышей, а также крыс, дикобразов и некоторых других грызунов, считающихся во Вьетнаме деликатесом.В пробах было обнаружено сразу шесть видов коронавирусов, а также близкие родичи возбудителей простуды – альфакоронавирусы и бетакоронавирусы, к которым относится и SARS-CoV-2.Разные штаммы коронавируса присутствовали на всех 24 проверенных рынках мяса, где продавались живые грызуны. Они были найдены на шести из десяти фермах по выращиванию животных, а также на 94% предприятий, производящих удобрения из кала летучих мышей.Но чаще всего коронавирусы встречались у обычных крыс. Каждый третий зверек был носителем хотя бы одного типа коронавируса. И если при поимке около пятой части грызунов были носителями вирусов, то к моменту попадания в ресторан зараженными оказывалась половина крыс.Подобные результаты дали также исследования дикобразов, бамбуковых крыс и летучих мышей. Доля зараженных особей колебалась на отметке от 6% для грызунов и около 70% для летучих мышей. Это значительно выше, чем при наблюдении в других странах Восточной Азии.Добавим, что о коронавирусах ученые впервые заговорили еще в 1965 году. С тех пор в человеческую популяцию проникли четыре коронавируса. Коронавирус, вызывающий COVID-19, стал пятым. Этим коронавирусом на сегодняшний день заразились более семи с четвертью миллиона человек в мире. По данным Института Джонса Хопкинса, жертвами коронавирусной инфекции стали более 410 тысяч человек. Это сопоставимо с населением Брунея и больше населения Мальдив.Ранее 33Live.RuRu рассказывали об исследовании, в ходе которого учёные выяснили, что млекопитающие таят в себе тысячи неизвестных науке вирусов. Также мы писали о программе, которая позволяет прогнозировать атаки новых вирусов на человечество.