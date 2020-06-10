На президента Украины и его чиновников полиция составила административные протоколы за нарушение карантина после того, как они выпили кофе в одном из кафе Хмельницкого. На фото в соцсетях видно, что они все - без масок сидят в кафе, которое не имело права обслуживать посетителей.

Несколько дней назад в "Фейбсуке" офиса президента Украины появилось фото, как Владимир Зеленский в сопровождении чиновников, в числе которых — главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, сидит в кафе.В подписи к нему говорится о том, что первые кафе на Украине после ситуации с коронавирусом понемногу выходят из карантина, и нахваливается "ароматный и вкусный" кофе в Хмельницком.Однако позже и на хозяина кафе, и на президента страны, и на его чиновников полицией были составлены административные протоколы за нарушение карантина.Дело в том, что на тот момент работать могли только открытые веранды, а Зеленский и сопровождающие его лица сидят в закрытом помещении кафе. Кроме того, на них нет масок.Материалы будут направлены в суд, за нарушение правил карантина виновным грозит штраф от 17 до 34 тысяч гривен (от 630 до 1270 долларов).Как передает РИА Новости, Зеленский уже заявил о готовности его оплатить.