Поведению властей Румынии, которые собираются официально назначить Россию враждебным государством, найдено объяснение. Это происходит не просто так, а потому что хорошо оплачивается ..

Поведению властей Румынии, которые собираются официально назначить Россию враждебным государством, найдено объяснение. "Это происходит не просто так, а потому что хорошо оплачивается американцами", – цитирует доктора политических наук, профессора Тихоокеанского государственного университета Илдуса Ярулина.Он отметил, что мир буквально раскалывается на сферы влияния, центральную роль в формировании которых играет Евросоюз и НАТО. Из-за этого среди малых стран началась настоящая борьба за то, чтобы оказаться как можно ближе к американским партнерам. "Быть при большом хозяине сейчас выгодно", – подчеркнул эксперт.