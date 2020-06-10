На похоронах Михаила Кокшенова произошел скандал, как только там появился Алексей Панин. Актер сказал несколько резких слов о покойном, после чего его якобы выгнали из крематория. Панин уверят – он ушел сам.

На похоронах Михаила Кокшенова произошел скандал, как только там появился Алексей Панин. Актер сказал несколько резких слов о покойном, после чего его якобы выгнали из крематория. Панин уверят – он ушел сам.Алексей Панин считает, что Михаил Кокшенов был замечательным актером, но бездарным режиссером. Такое мнение об артисте скандалист высказал на его похоронах. Другие же присутствующие на церемонии прощания говорили о Кокшенове только хорошее и выражали скорбь.Это и возмутило Панина. Мол, все друзья-актеры, которые в тот день высказывались о покойном, по мнению Алексея, лгуны. И но был единственным человеком, который не побоялся сказать правду. "Не могу я врать, как они все. И в этот момент Токарев говорит мне: "Леша, выйди отсюда". Он не выгонял меня, я просто не мог смотреть на это лицемерие и вышел", – пояснил Панин.Ранее Татьяна Васильева комментировала поступок Панина. "Он был *** и останется *** по жизни! Это его кредо", – считает артистка. Татьяна Григорьевна говорит о Кокшенове, как об уникальном актере, который мог спасти плохую кинокартину своим талантом.5 Июн 2020 в 3:37 PDTНапомним, Михаил Кокшенов скончался 4 июня в возрасте 83 лет из-за последствий инсульта. Церемония прощания с народным артистом прошла в митинском крематории. Родные Михаила Михайловича решили захоронить урну с прахом вфамильном склепе на Новодевичьем кладбище, пишет .