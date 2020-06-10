Софья Кругликова, пятая жена Михаила Ефремова, прокомментировала жуткую аварию, инициатором которой стал ее муж. В результате ДТП погиб человек.

Софья Кругликова, пятая жена Михаила Ефремова, прокомментировала жуткую аварию, инициатором которой стал ее муж. В результате ДТП погиб человек.Для начала Софья Кругликова сообщила, что съехала от Михаила Ефремова еще в марте, когда ввели режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Актер остался в Москве, а супруга с детьми отправилась на дачу. Связь они поддерживали через телефон. Поэтому сейчас женщина получает информацию со стороны.При этом она отметила, что рядом с Михаилом Ефремовым посторонние люди. "Немножко друзья… какие-то мужики. Это знакомые по бане. Я их совсем не знаю, они часто встречаются, выпивают вместе. И боюсь их, честно говоря. Когда мне грубым голосом говорят "не рыпайся, сиди дома", – мне за детей страшно становится. Я в эту компанию не ходок", – призналась Кругликова.Она подчеркнула, что с ними незнакома и даже не сможет их опознать. "Миша рассказывал, что они куда-то ездят вместе, в Грецию, на Афон они ездили. "Бабам там не место", – говорил он мне. Они из каких-то органов, что ли?" – задалась вопросом Софья.Жена отметила, что у Михаила Ефремова сложный период в жизни. Прошлым летом он похоронил мать, а потом умерла и Галина Волчек, которую тот очень ценил. "Он срывался с катушек совсем, он пил очень сильно. Остановить это было практически невозможно", – призналась женщина.8 Июн 2020 в 10:12 PDTСофья видела мужа на прошлой неделе. По ее словам, он был в не очень хорошем состоянии. А последние два-три дня Михаил ЕФремов на связь не выходил. Потом она получила сообщение.Напомним, дорогой внедорожник с сидящим за рулем Михаилом Ефремовым вылетел на полосу встречного движения на Садовом кольце в Москве и протаранил грузовой фургон LADA. Как выяснилось впоследствии, актер был пьян. Позже экспертиза обнаружила в крови актера, помимо следов алкоголя, признаки наркотиков.За рулем фургона находился 57-летний житель Рязанской области Сергей Захаров, работавший в Москве курьером. От полученных травм мужчина скончался в больнице. Теперь Михаилу Ефремову грозит до 12 лет тюрьмы. Пока же .