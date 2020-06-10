В эфире телеканала Россия 1 нейрохирург, кандидат медицинских наук, заведующий эндоваскулярным отделением Федерального медицинского биофизического центра имени Бурназяна Моисей Аронов рассказал о том, какие симптомы указывают на разрыв аневризмы. И это - не только головная боль.

В эфире телеканала "Россия 1" нейрохирург, кандидат медицинских наук, заведующий эндоваскулярным отделением Федерального медицинского биофизического центра имени Бурназяна Моисей Аронов рассказал о том, какие симптомы указывают на разрыв аневризмы.Кровоизлияния из-за аневризмы очень тяжелы, но половине пациентов врачи могут помочь. Главное – не допустить повторного кровоизлияния, говорит Аронов.Он отмечает, что головная боль – это самый главный и сильный симптом при аневризме головного мозга."Когда это происходит, пациенты чувствуют внезапную резчайшую головную боль. Обычно они описывают ее как удар, как наиболее сильную головную боль, которую они вообще испытывали когда-либо в своей жизни", – поясняет медик.Часто это сопровождается тошнотой, может быть даже со рвотой, судорожным припадком, утратой сознания, добавляет врач.Еще один признак — это нарушение движений, как при инсульте.Кроме того, может наблюдаться и нарушение зрения. "У человека может возникать двоение предметов перед глазами, по-научному это называется диплопия, а внешне это может проявляться каким-то небольшим косоглазием при определенных взорах", — рассказывает нейрохирург.Также бывает снижение чувствительности: онемение, рук, ног, туловища, лица, шеи, боль в половине лица, похожая на тригеминальную невралгию, когда аневризма воздействует на тройничный нерв.Моисей Аронов отмечает, что риск аневризмы отчасти повышают холестерин, гипертония, курение. Кроме того, есть риски от рождения — предрасположенность к ее развитию, унаследованная от ближайших родственников.Эксперт также сообщает, что аневризма головного мозга встречается достаточно часто: она есть у трех из 100 человек, и люди с ней живут.Что касается статистики разрывов аневризм, то в среднем это от 10 до 15 случаев на 100 тысяч населения в год."Даже с самыми максимальными допущениями мы можем утверждать, что больше половины аневризм себя не проявляют и не проявят никак в течение жизни человека", — успокаивает нейрохирург."Поэтому очень важно, когда мы выявляем аневризму случайно, разобраться, насколько она опасна, к какой группе принадлежит, высок ли риск ее разрыва, или нет", – добавляет Аронов.На вопрос, что делать человеку, если у него наблюдаются перечисленные симптомы, специалист отвечает, что прежде всего надо обратиться к специалисту, а "МРТ в сосудистом режиме даже без введения контрастного вещества достаточно для того, чтобы убедиться, что все в порядке".