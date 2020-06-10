Речь идет про универсал во внедорожной версии Scout, который заметно отличается от обычной машины, и дело не только в защитном поясе из некрашенного пластика на кузове.

Речь идет про универсал во внедорожной версии Scout, который заметно отличается от обычной машины, и дело не только в защитном поясе из некрашенного пластика на кузове и прочих деталях декора.Еще одно отличие версии Scout от обычного универсала - увеличенный на 15 мм клиренс и доработанная под бездорожье подвеска. Также новый универсал получил пакет для плохих дорог Rough-Road, куда входят, в том числе, защита днища.Линейка двигателей состоит из дизелей и бензиновых агрегатов TSI. В гамму входит новый 2-литровый дизель поколения EVO, развивающий 200 л.с. и 400 Нм. Он сочетается с полным приводом и роботом 7-DSG. С таким дизелем "Скаут" может тянуть прицеп весом в 2 тонны.Будет и 2-литровый дизель попроще, на 150 лошадей, а также 2-литровый бензиновый турбомотор мощностью 190 сил - оба мотора уже в базе будут с роботом и полным приводом.Новая Octavia Scout также будет доступна и в более дешевой переднеприводной версии. Она получит 2-литровый дизель на 115 л.с. или бензиновый 1,5-литровый агрегат TSI на 150 л.с. в паре шестиступенчатой ∎∎механической коробкой передач и передним приводом. Бензиновый двигатель также доступен как мягкий гибрид E-Tec с 7-ступенчатой ∎∎DSG.Базовые колеса - на 18 дюймов, также доступны диски и на 19 дюймов. Светодиодные противотуманные фары входят в стандартную комплектацию, в то время как полностью светодиодные матричные фары будут за доплату.В салоне - хромированные вставки на дверных панелях и ручках, декоративные накладки на приборной панели, а также сиденья ThermoFlux с логотипами Scout и контрастной строчкой, которой также прошиты руль, подлокотники и приборная панель. На педалях - алюминиевые накладка.Skoda выпустит новый Octavia Scout на европейские рынки осенью, но более подробная информация о нем будет выпущена в начале июля.