Малый ракетный корабль Грайворон планируют передать флоту до конца 2020 года. Сейчас МРК начал швартовные испытания: специалисты Зеленодольского судостроительного завода запустят и протестируют основные системы корабля и энергетическую установку.

Малый ракетный корабль "Грайворон" планируют передать флоту до конца 2020 года. Сейчас МРК начал швартовные испытания: специалисты Зеленодольского судостроительного завода запустят и протестируют основные системы корабля и энергетическую установку, рассказал агентству ТАСС представитель ВМФ Игорь Дыгало.Одновременно с этим будет идти отделка жилых и служебных помещений корабля. После окончания работ "Грайворон" отправят в Новороссийск. Там он пройдет заводские и государственные испытания.Новый МРК относится к проекту 21631. Это небольшие корабли класса "река-море": водоизмещение — около 1 тысячи тонн, длина – 75 метров, экипаж – 50 человек."Грайворон" вооружен 8 универсальными ракетами "Калибр-НК". Кроме того, на нем установлены 100-миллиметровая пушка А-190, артиллерийская установка "Дуэт" с двумя 6-ствольными орудиями и ЗРК ближнего радиуса действия "Гибка".