Звезда
сериала Содержанки поразила поклонников откровенным образом. Дарья Мороз
показала пикантное фото.
Звезда
сериала "Содержанки" поразила поклонников откровенным образом. Дарья Мороз
показала пикантное фото.
В
соцсетях артистка опубликовала кадр свежей фотосессии. Звезда сериала "Содержанки"
позирует в черных брюках с жакетом в тон и прозрачной блузке. Дарья Мороз
запечатлена без бюстгальтера, поэтому из-под тонкой ткани наряда виднеется ее
грудь.
"Когда
цветы прорастают сквозь кожу!" – туманно описала снимок знаменитость.
Подписчики
по достоинству оценили смелое фото артистки. Звезду осыпали
комплиментами. Также фанаты поздравили Дарью Мороз и всех причастных к сериалу "Содержанки"
с выходом на зарубежного зрителя.
"Поздравляю
с выходом "Содержанки" на мировой масштаб!!! Надеюсь что это только
начало! Поздравляю всю съемочную группу (в целом)! Всем спасибо. Талантливая команда – отличный
продукт (здесь и далее
орфография
и
пунктуация
авторов
сохранены.
– Прим.
ред.)", "Цветы на цветке – первый раз
такое вижу. Самая красивая роза в моей ленте. Поздравляю с тем, что
"Содержанки" покажут в Британии. Я очень рада за такой успех сериала. Даша, вы просто красотка", – отмечали поклонники
теленовеллы.
"Спасибо!
Это правда супер новости!" – ответила фанатам Дарья Мороз.
9 Июн 2020 в 9:38 PDT
Как
писали "Дни.ру" видеосервис . В Соединенном Королевстве картину покажут под
названием "Russian Affairs", что дословно с английского переводится
как "Русские дела". Ранее Start продал права на трансляцию
теленовеллы в ряде европейских государств компании Amazon Prime Video.