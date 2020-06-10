Звезда сериала Содержанки поразила поклонников откровенным образом. Дарья Мороз показала пикантное фото.

Звездасериала "Содержанки" поразила поклонников откровенным образом. Дарья Морозпоказала пикантное фото.соцсетях артистка опубликовала кадр свежей фотосессии. Звезда сериала "Содержанки"позирует в черных брюках с жакетом в тон и прозрачной блузке. Дарья Мороззапечатлена без бюстгальтера, поэтому из-под тонкой ткани наряда виднеется еегрудь."Когдацветы прорастают сквозь кожу!" – туманно описала снимок знаменитость.Подписчикипо достоинству оценили смелое фото артистки. Звезду осыпаликомплиментами. Также фанаты поздравили Дарью Мороз и всех причастных к сериалу "Содержанки"с выходом на зарубежного зрителя."Поздравляюс выходом "Содержанки" на мировой масштаб!!! Надеюсь что это тольконачало! Поздравляю всю съемочную группу (в целом)! Всем спасибо. Талантливая команда – отличныйпродукт (здесь и далееорфографияпунктуацияавторовсохранены.– Прим.ред.)", "Цветы на цветке – первый разтакое вижу. Самая красивая роза в моей ленте. Поздравляю с тем, что"Содержанки" покажут в Британии. Я очень рада за такой успех сериала. Даша, вы просто красотка", – отмечали поклонникителеновеллы."Спасибо!Это правда супер новости!" – ответила фанатам Дарья Мороз.9 Июн 2020 в 9:38 PDTКакписали "Дни.ру" видеосервис . В Соединенном Королевстве картину покажут подназванием "Russian Affairs", что дословно с английского переводитсякак "Русские дела". Ранее Start продал права на трансляциютеленовеллы в ряде европейских государств компании Amazon Prime Video.