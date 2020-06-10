Сергей Захаров, который погиб из-за аварии, устроенной актером Михаилом Ефремовым, будет похоронен в Рязанской области. Известно, что трацрная процессия пройдет 11 июня.
Данные о похоронах ..
Сергей Захаров, который погиб из-за аварии, устроенной актером Михаилом Ефремовым, будет похоронен в Рязанской области. Известно, что трацрная процессия пройдет 11 июня.
Данные о похоронах Захарова сообщил протоиерей Геннадий Черкасов. Кроме того, настоятель храма подал, что покойный мужчина жил в селе Кузьминское.