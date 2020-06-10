Лос-анджелесский стартап, который перерабатывает неиспользованное молоко в экологически чистую одежду, ведет переговоры с компаниями Китая о стратегическом партнерстве

Лос-анджелесский стартап, который перерабатывает неиспользованное молоко в экологически чистую одежду, ведет переговоры с компаниями Китая о стратегическом партнерстве, сообщает Bloomberg.Глава компании Роберт Луо сообщил, что инвестиции хотят сделать несколько крупных фирм, работающих на китайском рынке молочной продукции, где стартап и получает сырье. С момента запуска в июне 2019 года Mi Terro получил более $100 тысяч дохода от онлайн-продаж покупателям в более чем 40 странах, сказал в интервью Луо.Mi Terro — это один из многих небольших модных брендов, который старается привлечь внимание потребителей к проблемам перепроизводства и отходов в отрасли. Малые и средние компании составляют примерно половину индустрии моды и имеют все возможности для внедрения инноваций в области возобновляемых ресурсов, сообщается в отчете организации Centre for Sustainable FashionГлава стартапа Mi Terro рассказывает, что когда он посетил молочную ферму своего дяди в Китае, он увидел множество вёдер испорченного молока, которые предполагалось выбросить. "Я понял, что это огромная проблема, о которой мы просто мало говорим", — сказал Роберт Луо.Остаткам молока дают забродить, чтобы было проще удалить из них жир. Полученная субстанция обезвоживается, а сухая масса подвергается фильтрации. Полученный натуральный молочный белок казеин растворяют в щелочи, чтобы затем пропустить этот раствор через фильеру — устройство для получения волокон. Они проходят дополнительную очистку серной кислотой от остатков щелочи и на выходе получается пряжа.Изготовленный материал используется для создания тканей с целым рядом полезных свойств. Она может не только впитывать влагу, но и удерживать в микрополостях воздух с неприятными запахами. Такая ткань легко растягивается, устойчива к появлению складок, не выгорает под ультрафиолетом и даже обладает антибактериальными свойствами. Плюс большая экономия: из одного стакана молока можно изготовить до пяти футболок.Mi Terro планирует запустить производство в Китае уже в этом месяце, а в Японии — в ближайшие два месяца. Компания подписала письма о заинтересованности с несколькими крупными брендами высокой моды, но нуждается как в стратегической, так и в финансовой поддержке, чтобы расширить свои возможности, для того чтобы идти в ногу со спросом, сказал Луо. В 2019 году компания запустила две кампании на Kickstarter, которые быстро достигли своих целей. По словам Луо, Mi Terro в настоящее время собирает $800 тысяч в виде нового финансирования, в идеале — от стратегических партнеров в Китае и по всему миру.Инвестиции венчурного капитала в сферу одежды и обуви выросли с $43,5 миллиона в 2007 году до $560,6 миллиона в 2017 году согласно прошлогоднему отчету McKinsey и отраслевого издания Business of Fashion.Стартап готовится расширить свою инновационную деятельность в сфере переработки пищевых отходов за пределы моды. Он работает над новой технологией, которая поможет производителям молочных продуктов перерабатывать сывороточные отходы в биодеградируемую пленку для упаковки пищевых продуктов, сказал Луо. Стартап надеется получить лицензию на свои технологии в ближайшем будущем и в настоящее время подает заявку на патент в Китае.