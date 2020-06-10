Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) прогнозирует, что мировая экономика сократится на 6% в этом году, после чего вырастет на 5,2% в 2021 году, при условии что удастся держать пандемию коронавируса под контролем.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) прогнозирует, что мировая экономика сократится на 6% в этом году, после чего вырастет на 5,2% в 2021 году, при условии что удастся держать пандемию коронавируса под контролем.Однако организация заявила, что столь же вероятный сценарий второй волны заражения в этом году может привести к тому, что мировая экономика сократится на 7,6%, а в следующем году вырастет только на 2,8%."К концу 2021 года потеря доходов превысит потери от любой предыдущей рецессии за последние 100 лет вне военного времени, что будет иметь тяжелые и долгосрочные последствия для людей, компаний и правительств", — заявила главный экономист ОЭСР Лоуренс Бун."Ультрамягкая денежно-кредитная политика и более высокий государственный долг необходимы и будут приниматься до тех пор, пока экономическая активность и инфляция снижены, а безработица высока", — отметила Бун.Экономика США, крупнейшая в мире, как ожидается, сократится на 7,3% в 2020 году, а в следующем году вырастет на 4,1%. В случае второй волны распространения COVID-19 падение ВВП достигнет 8,5% в 2020 году, а в 2021 году экономика вырастет только на 1,9%, говорится в докладе ОЭСР.Экономика еврозоны, согласно прогнозам, сократится на 9,1% в этом году и вырастет на 6,5% в следующем году. В случае второй волны коронавируса спад может достичь 11,5% в этом году, а в 2021 году рост составит 3,5%.Великобритания, как ожидается, столкнется с худшим спадом среди стран ОЭСР. По оценкам организации, экономика страны сократится на 11,5% в этом году, после чего вырастет на 9% в следующем году. Вторая волна распространения вируса может спровоцировать спад на 14% в этом году, за которым последует рост на 5% в следующем году.В I квартале 2020 года ВВП стран ОЭСР сократился на 1,8%, поскольку меры по борьбе с пандемией оказали давление на экономику. По предварительным оценкам, это был максимальный квартальный спад с начала 2009 года.