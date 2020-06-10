В северных районах Омской области зафиксирован максимальный подъем Иртыша. В акватории реки в черте города остаются подтопленными острова и пляжи. Что означает приход большой воды для экологии реки и к чему нужно готовиться?

В северных районах Омской области зафиксирован максимальный подъем Иртыша. В акватории реки в черте города остаются подтопленными острова и пляжи. Об этом сообщает ГТРК "Иртыш" со ссылкой на данные гидрологических служб. Что означает приход большой воды для экологии реки и к чему нужно готовиться?Над пляжем в Центральном округе Омска поднят черный флаг. На берегу валяется мусор. Пару дней назад здесь еще стояла вода. Официально зона отдыха закрыта, однако это горожан не останавливает. Люди устали от самоизоляции, поэтому омичи по одиночке и с детьми спешат к прохладной воде.Отметим, что уровень воды в Иртыше в границах региона регулируют соседи. Насколько мощным будет паводок, зависит от сбросов на Шульбинской и Бухтарминской в Республике Казахстан, согласно межгосударственному соглашению. Однако оно устанавливает минимальные значения сброса.Благодаря аномальной жаре в мае Омск избежал масштабных подтоплений. Но несколько островов в акватории Иртыша остаются затопленными. А свободные участки песчаной косы оккупировали загорающие и рыбаки. Но скоро для отдыхающих появится больше мест. К работе уже приступили бригады водолазов. В ближайшие время пляжи подготовят к открытию.Сейчас Иртыш едва не выходит из берегов, но по прогнозам экологов к концу месяцев уровень воды заметно упадет. А к сентябрю отмели на реке могут стать привычным явлением.