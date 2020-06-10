Оздоровительный лагерь имени Титова в Рыбинске этим летом не откроется. Как передает ГТРК Ярославия, детское учреждение работать не будет. Такое решение приняли власти в связи с эпидемиологической обстановкой.

Оздоровительный лагерь имени Титова в Рыбинске этим летом не откроется. Как передает ГТРК "Ярославия", детское учреждение работать не будет. Такое решение приняли власти в связи с эпидемиологической обстановкой.Смогут ли открыться другие муниципальные лагеря, до сих пор неизвестно. Сообщается, что правительство региона еще не приняло такое решение. Как известно, озвучить его жителям области ярославские власти должны за 14 дней до начала летней оздоровительной кампании.Напоминаем, по решению Министерства просвещения РФ в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора детская оздоровительная кампания стартует 1 июля. Решено сократить смены до двух недель и установить в лагерях закрытый режим.