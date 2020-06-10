Центризбирком РФ будет тщательно следить за ситуацией с электронным голосованием, если будут поступать информация, что кто-то кого-то заставляет голосовать по поправкам в такой форме, им спуску давать не будут. Об этом заявила Элла Памфилова.

Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова предупредила, что "не даст спуску" тем, кто будет заставлять голосовать по поправкам в Конституцию. Памфилова подчеркнула, что у человека должна быть полная свобода выбора, как голосовать."Это его право — хочет обычно, там где он считает удобным, а не там, где ему какой-то начальник пытается приписать. Очень жестко будем за этим следить, всю информацию будем вытаскивать на свет и проверять", — сказала она.Во всех регионах России будет изготовлено 108,5 миллиона бюллетеней для общероссийского голосования. В это число не входят бюллетени для участков, образованных за пределами РФ, передает РИА Новости.Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля. Этот день объявлен выходным. У избирателей Москвы и Нижегородской области есть возможность проголосовать онлайн.Изначально планировалась, что голосование пройдет 22 апреля. Но его пришлось отложить из-за пандемии коронавируса. "Очень рассчитываю на то, что граждане России примут в определении параметров Основного закона, в голосовании по поправкам в Конституцию самое активное участие", — сказал ранее Владимир Путин.