Алексей Панин разместил на своей инстаграм-странице ролик в поддержку Михаила Ефремова. Он считает, что никто не вправе судить поступок актера.

Алексей Панин разместил на своей инстаграм-странице ролик в поддержку Михаила Ефремова. Он считает, что никто не вправе судить поступок актера.На видео артист сидит спиной к зрителям. Он отметил, что до этого пил неделю. "Не хочу показывать свое лицо", – добавила звезда. В нецензурных выражениях актер попытался объяснить, что ему не нравится тот факт, что различные публичные персоны высказываются по поводу ДТП с Михаилом Ефремовым.Особенно от Алексея Панина досталось Алене Водонаевой. Почему-то артист заострил внимание на светской львице и запретил ей "открывать поганый рот" на эту тему. "Наверное, Миша не должен был садиться за руль пьяным", – неуверенно говорит актер.Впрочем, несмотря на смертельную аварию, случившуюся по вине звезды "Современника", судить его не стоит, уверен Панин. "Мишу нельзя сажать в тюрьму", – считает Алексей. Видео в поддержку коллеги он лаконично подписал: "Ефремов Гений".7 Фев 2019 в 4:14 PSTФолловеры не согласились со скандалистом. Народ позабавил тот факт, что звезда стесняется показать лицо после недельного запоя. "Алексей, мы тут на днях вашу кишку наблюдали в ленте. Не стесняйтесь показать лицо (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Лицо он стесняется показывать, а жопу всегда пожалуста", "Потому что сам такой же. Все мозги пропил", – пишут в комментариях.