В России нет олигархов — предпринимателей, использующих свои деньги для влияния на политику. Об этом заявил пресс-секретарь президент Дмитрий Песков. Так он прокомментировал высказывание главы Белоруссии Александра Лукашенко о том, что на деньги российских олигархов финансируются белорусские оппозиционеры.

В России нет олигархов, заявил пресс-секретарь президент Дмитрий Песков. Он напомнил, что олигархи — это предприниматели, которые хотят использовать свои деньги для влияния на политику.Так Песков прокомментировал высказывание главы Белоруссии Александра Лукашенко о том, что на деньги российских олигархов финансируются белорусские оппозиционеры."Мне неизвестно о существовании олигархов в нашей стране, это первое. И также неизвестно о том, что они чем-то занимались бы в Белоруссии, это второе", — подчеркнул Песков.