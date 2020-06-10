Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг предположения о заниженной статистике по коронавирусу в России. Западные журналисты спросили представителя Кремля, возможна ли манипуляция данными, поскольку в нашей стране отмечается намного меньше смертей, чем в других государствах.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг предположения о заниженной статистике по коронавирусу в России. Западные журналисты спросили представителя Кремля, возможна ли манипуляция данными, поскольку в нашей стране отмечается намного меньше смертей, чем в других государствах.Песков заявил, что не согласен с подобными домыслами. Он отметил, что репортеры даже не подумали о возможности того, что в России более эффективная система здравоохранения и есть возможность для того, чтобы в живых оставалось большее число людей.Также пресс-секретарь российского лидера Песков заверил, что Владимира Путина при принятии решений не заботит его рейтинг. По его словам, настоящий государственный деятель не думает о своем рейтинге.Напомним, в начале марта ВОЗ объявила вспышку новой инфекции пандемией. По данным на 9 июня, в России такова: COVID-19 заразились 485 253 человека. Лидером по числу инфицированных является Москва. В городе заболевание выявили у 198 590 граждан. За весь период выздоровели 242 397 жителей страны, умерли 6 142 пациента.1 Июн 2020 в 9:57 PDTКак писали "Дни.рну", ранее мэр столицы Сергей Собянин обнародовал график смягчения карантина. В Москве 9 июня отменили режим самоизоляции, цифровые пропуска и прогулки по расписанию. При этом горожане должны будут дальше носить маски и перчатки в общественных местах.