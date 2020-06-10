Недавно стало известно, что у Елены Воробей коронавирус. Популярная артистка рассказала о последствиях опасного заболевания.

Недавно стало известно, что у Елены Воробей коронавирус. Популярная артистка рассказала о последствиях опасного заболевания.Благодаря специальному исследованию, Елена Воробей узнала, что легкие у нее были поражены не более, чем на 25%. Однако не только это оказалось самым неприятным для артистки. "Я впала в абсолютно не контролируемую депрессию. Уже думала начинать пить антидепрессанты, но пока держусь, боюсь последствий. Мне сказали, что это состояние – одно из побочных то ли от лекарств, то ли от самого вируса. Вот пытаюсь своими силами выкарабкиваться", – призналась Елена Воробей.А еще, помимо обоняния, артистка лишилась слуха. У нее так сильно стало закладывать уши, что она на какое-то время перестала слышать. К счастью, сейчас Елене Воробей значительно лучше. Последние тесты показали отрицательный результат на коронавирус. Через несколько дней юмористка вернется к своей обычной жизни."Вчера впервые за две недели занималась спортом. Осталось долечить пневмонию, с которой я, кстати, столкнулась первый раз в жизни. И можно с чистой совестью выходить в люди!" – отметила артистка. В заключение она обратилась к тем, кто, как и она, столкнулся с этой болезнью, с просьбой не экспериментировать с лечением, а сразу обращаться ко врачу.26 Фев 2020 в 2:16 PSTНапомним, о том, что , Елена Воробей объявила на своей официальной страничке в социальной сети "Инстаграм". Она призналась, что не сразу решилась сообщить о тяжелом недуге, потому что беспокоилась за реакцию своего отца, у которого проблемы с сердцем, а еще потому, что коронавирус всех "достал до тошноты".Однако Елена Воробей все же решила сделать заявление, чтобы поддержать других больных с аналогичным диагнозом. По мнению юмористки, самое главное в такой ситуации – не нервничать.