В Московской области сотрудники правоохранительных органов задержали предполагаемого организатора банды автоподставщика и шестерых членов его группировки, передает сайт . Сообщается, ..

В Московской области сотрудники правоохранительных органов задержали предполагаемого организатора банды автоподставщика и шестерых членов его группировки, передает сайт "". Сообщается, что злоумышленники инсценировали ДТП, после чего предлагали жертве "уладить" ситуацию на месте. За это они просили денежное вознаграждение в размере от 50 до 150 тысяч рублей. После получения денег с места происшествия они скрывались. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела.