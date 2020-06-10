Начался демонтаж обрушившегося железнодорожного моста через реку Кола под Мурманском.

Начался демонтаж обрушившегося железнодорожного моста через реку Кола под Мурманском.Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировала пресс-служба Российских железных дорог.Отмечается, что с помощью специального крана железнодорожники приступили к разбору пролета моста, расположенного со стороны Петербурга. На той неделе будет демонтаж моста со стороны Мурманска.Одновременно идут проектные разработки фундамента опор, а также организована поэтапная доставка к месту строительства элементов конструкции пролета нового моста.Мост обрушился 1 июня 2020 года при проведении ремонтных работ, в итоге железнодорожное сообщение с Мурманском было прервано.По информации секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, ЧП произошло из-за недостаточного контроля за состоянием аварийного моста и несвоевременного проведения ремонтных работ.В итоге, по поручению президента РФ Владимира Путина, к восстановлению движения подключили железнодорожные войска. Железнодорожное сообщение с Мурманском планируется запустить 23 июня.