Поклонники обсуждают редкое фото 76-летней Небахат Чехре. Актриса знакома отечественному зрителю по роли Валиде-Султан в сериале Великолепный век.

Поклонникиобсуждают редкое фото 76-летней Небахат Чехре. Актриса знакома отечественномузрителю по роли Валиде-Султан в сериале "Великолепный век".Архивнымкадром поделилась другая звезда турецкой теленовеллы, экранная дочь НебахатЧехре, Сельма Эргеч. Знаменитости запечатлены вне съемочной площадки. Артисткиоблачены в повседневную одежду. Компанию им составляет Нур Феттахоглу, сыгравшаяроль наложницы правителя – Махидевран.Звездысериала "Великолепный век" давно не работают вместе, однако продолжаютподдерживать дружеские отношения. Порой артистки посещают кафе ирестораны, чем приводят в восторг поклонников исторической теленовеллы.Помнению поклонников, Небахат Чехре в свои годы выглядит потрясающе. Фанаты неперестают восхищаться красоте и грации артистки, отец которой, к слову, былродом из Грузии. "Любимая Валиде-Султан – прекрасна", – отметил пользователь Сети.В своей стране Чехрепо праву считается одной из самых красивых актрис. Небахат начала своюкарьеру как манекенщица и фотомодель. В 15 лет она завоевала титул "МиссТурция".Исполнительницароли Валиде-Султан дважды была замужем. Но счастья в браке не знала. Артистка так и не смогла стать мамой. Ранее винтервью Небахат Чехре признавалась, что сериал позволил ейощутить себя родителем. На экране она воплотила образ матери султана Сулеймана.16 Окт 2014 в 9:19 PDTОглядываясьна прожитые годы Чехре отмечает, что в целом довольна собственной судьбой. Ееокружают близкие люди, она любит выбранную профессию и та отвечает ейвзаимностью. Артистка все еще не понимает, как ради мужчины можно отказаться отдела всей жизни.Небахатпризнает, что даже в ее возрасте есть шанс найтилюбовь, однако он слишком мал.