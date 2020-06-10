Поклонники
обсуждают редкое фото 76-летней Небахат Чехре. Актриса знакома отечественному
зрителю по роли Валиде-Султан в сериале Великолепный век.
Поклонники
обсуждают редкое фото 76-летней Небахат Чехре. Актриса знакома отечественному
зрителю по роли Валиде-Султан в сериале "Великолепный век".
Архивным
кадром поделилась другая звезда турецкой теленовеллы, экранная дочь Небахат
Чехре, Сельма Эргеч. Знаменитости запечатлены вне съемочной площадки. Артистки
облачены в повседневную одежду. Компанию им составляет Нур Феттахоглу, сыгравшая
роль наложницы правителя – Махидевран.
Звезды
сериала "Великолепный век" давно не работают вместе, однако продолжают
поддерживать дружеские отношения. Порой артистки посещают кафе и
рестораны, чем приводят в восторг поклонников исторической теленовеллы.
По
мнению поклонников, Небахат Чехре в свои годы выглядит потрясающе. Фанаты не
перестают восхищаться красоте и грации артистки, отец которой, к слову, был
родом из Грузии. "Любимая Валиде-Султан – прекрасна", – отметил пользователь Сети.
В своей стране Чехре
по праву считается одной из самых красивых актрис. Небахат начала свою
карьеру как манекенщица и фотомодель. В 15 лет она завоевала титул "Мисс
Турция".
Исполнительница
роли Валиде-Султан дважды была замужем. Но счастья в браке не знала. Артистка так и не смогла стать мамой. Ранее в
интервью Небахат Чехре признавалась, что сериал позволил ей
ощутить себя родителем. На экране она воплотила образ матери султана Сулеймана.
16 Окт 2014 в 9:19 PDT
Оглядываясь
на прожитые годы Чехре отмечает, что в целом довольна собственной судьбой. Ее
окружают близкие люди, она любит выбранную профессию и та отвечает ей
взаимностью. Артистка все еще не понимает, как ради мужчины можно отказаться от
дела всей жизни.
Небахат
признает, что даже в ее возрасте есть шанс найти
любовь, однако он слишком мал.