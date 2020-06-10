Процесс борьбы с расизмом в Соединенных Штатах будет длится бесконечно. Такое мнение выразил директор Центра богословско-политических исследований в США Михаил Тильман в прямом эфире телеканала Россия 1.

Процесс борьбы с расизмом в Соединенных Штатах будет длится бесконечно. Такое мнение выразил директор Центра богословско-политических исследований в США Михаил Тильман в прямом эфире телеканала "Россия 1".По его словам, раньше традиционным расизмом считалось превосходство одной расы над другой. Теперь, расизм — это все то, что кому-то не нравится."Например, в США отказались от показа фильма "Унесенные ветром". Кому-то не понравилась эта романтизация рабства, — сказал он. — Поэтому процесс расовых противоречий американского общества — бесконечный, и будет дальше усугублять пропасть между двумя Америками".По мнению политолога, в Соединенных Штатах наступил важный и решающий момент для демократов, который может повлиять на предстоящие выборы. Прежде всего, он связан с тем, что кандидат в президенты США от демократической партии Джо Байден пообещал предложить пост вице-президента страны женщине."Почти наверняка она будет с черным цветом кожи", — уверен политолог.Учитывая тот факт, что Байден по состоянию здоровья проявляет стадии "старческого слабоумия", он не сможет занимать свою должность полный срок (четыре года) и уйдет по состоянию здоровья. И тогда вице-президент США автоматически станет президентом, считает Тильман.Также политолог добавил, что главным аргументом избираемости Дональда Трампа на второй срок будет экономика, которая сейчас находится в кризисе. Это только на первый взгляд подрывает шансы Трампа на выборах."Но самым точным показателем того, что будет, является состояние фондового рынка, — сказал он. — Стоит отметить, что биржа сейчас отыграла практически все потери, которые произошли в результате обвала в феврале-марте".В качестве примера Тильман привел 1968 год, когда в США все лето на улицах страны творились "черные погромы" и "буйства". В то время фондовый рынок подрос, а на президентских выборах победил Ричард Никсон, который выступал под лозунгом "Закон и порядок"."Поэтому, если верить фондовому рынку, а он ошибается редко — у Трампа есть прекрасные шансы переизбраться на новый срок", — заключил политолог.