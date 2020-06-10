Глава промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев высказался о состоянии отца и тренера чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа, у которого ранее выявили коронавирус COVID-19.

Глава промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев высказался о состоянии отца и тренера чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа, у которого ранее выявили коронавирус COVID-19."Деталей не знаю, но я слышал, что отцу Хабиба получше. То есть, по крайней мере, наблюдается положительная динамика, – приводит слова Гаджиева Sport24.ru. – Рано говорить, что он идет на выздоровление, но положительная динамика есть, у меня такая информация".По словам Гаджиева, Хабиб несколько дней назад прибыл в Москву и увиделся с отцом: " Может, он здесь и сейчас, но я не в курсе".Напомним, в апреле отца Хабиба госпитализировали с подозрением на пневмонию. В начале мая Нурмагомедов-старший спецбортом из Махачкалы был доставлен в Москву. Позже стало известно, что тренер российского бойца находится в коме, а из-за проблем с сердцем ему пришлось сделать операцию.В пятницу, 15 мая, дагестанский комментатор Рамазан Рабаданов сообщил, что Абдулманап вышел из комы. Однако затем СМИ сообщили, что российский тренер вновь находится в коме, его пришлось подключить к аппарату ИВЛ.