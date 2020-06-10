Пресс-служба футбольного клуба Урал объявила о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон с полузащитником Николаем Димитровым. 32-летний болгарин принял решение завершить спортивную карьеру.

Пресс-служба футбольного клуба "Урал" объявила о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон с полузащитником Николаем Димитровым. 32-летний болгарин принял решение завершить спортивную карьеру."Выражаем большую благодарность Николаю за игру в составе нашей команды, его голы, голевые передачи и другие яркие моменты! Желаем и дальше оставаться позитивно мыслящим человеком и успешно развиваться в других сферах жизни! Спасибо, что был с нами", – говорится на официальном сайте "Урала".Николай Димитров принял решение завершить спортивную карьеру. Контракт с футболистом расторгнут по обоюдному согласию сторон.Выражаем большую благодарность Николаю за игру в составе нашей команды, его голы, голевые передачи и другие яркие моменты!