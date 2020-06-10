В ходе заседания президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России наблюдается четкая тенденция к снижению случаев заражения COVID-19.

В ходе заседания президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России наблюдается четкая тенденция к снижению случаев заражения COVID-19, передает телеканал "Россия 24".С начала пандемии в России зарегистрировано 493 657 случаев заражения, выздоровели 252 783 человека, умерли 6 358. На сегодняшний день в мире насчитывается 7,2 миллиона человек, заразившихся новой коронавирусной инфекцией, около 410 тысяч стали жертвами болезни.Попова заявила, что иммунитет приобрели 14 процентов россиян, 650 тысяч человек уже обследовано, проведено 13,5 миллиона тестирований на коронавирус.Глава ведомства отметила, что ежедневное выявление 40-45 процентов бессимптомных носителей говорит о высоком качестве тестирования населения.Как сообщалось ранее, за последние сутки прирост заболевших достиг минимума с 13 апреля. В Москве выявлено 1 195 новых случаев.Всего в России за сутки выявлено более 8,4 тысячи случаев инфицирования COVID-19.Коэффициент заражения за девять суток в стране снизился с 2,1% до 1,7%.