Над Петром Порошенко сгущаются тучи. Бывшего президента, а ныне депутата Верховной рады могут взять под стражу. Государственное бюро расследований Украины выступило с заявлением.

Над Петром Порошенко сгущаются тучи. Бывшего президента, а ныне депутата Верховной рады могут взять под стражу. Государственное бюро расследований Украины выступило с заявлением.Порошенко подозревают в том, что "путем издания явно преступного приказа" в 2018 году. Таким образом тогдашний президент склонил руководству Службы внешней разведки к превышению полномочий, сообщают украинские СМИ.Бывший глава государства может взять под стражу. Такое заявление опубликовало Государственное бюро расследований Украины. О каком именно приказе идет речь в ведомстве не сообщили.Порошенко получил подозрение в совершении преступления. Сам бывший президент считает, что Госбюро расследований нарушает законодательство. Он обвинил следователей в попытке установления авторитарного режима в стране.В ГБР загнали себя в угол, считает Порошенко. Обвинить бывшего президента может только генеральная прокуратура, написал политик в своих социальных сетях. Произошедшее экс-президент назвал "атакой на лидера оппозиции".Имя политика фигурирует в 16 уголовных расследованиях. Бывшего главу государства подозревают в коррупции, отмывании преступных доходов, превышении полномочий и других преступлениях.В мае была опубликована запись разговоров Петра Порошенко и вице-президента США Джо Байдена от 2016 года. Генпрокуратура завела против экс-президента еще одно дело. На недавней пресс-конференции по случаю годовщины президентства Владимир Зеленский пообещал, что Петра Порошенко "ждет еще много расследований и приключений".Эксперты КНИИСЭ пришли к выводу, что Порошенко и военное руководство Украины прекрасно знали о пагубных последствиях организованной ими провокации в Керченском проливеНо это не помешало Порошенко отдать приказ об отправке украинских моряков прямиком в российский плен— Nikolay Azarov (@AzarovNikolay_)