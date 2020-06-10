Потребительские цены в США в мае снизились третий месяц подряд, поскольку спрос остается сдержанным на фоне рецессии, вызванной пандемией коронавируса.

Потребительские цены в США в мае снизились третий месяц подряд, поскольку спрос остается сдержанным на фоне рецессии, вызванной пандемией коронавируса.Потребительские цены в мае снизились на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем после падения на 0,8% в апреле, которое было максимальным с декабря 2008 года, свидетельствуют данные министерства труда страны.В годовом выражении потребительские цены выросли в мае на 0,1% после повышения на 0,3% месяцем ранее.Опрошенные Reuters аналитики прогнозировали, что цены не изменятся в месячном выражении и повысятся на 0,2% — в годовом.Цены без учета стоимости энергоносителей и продуктов питания (индекс Core CPI) в мае снизились на 0,1% после падения на 0,4% в апреле. Рост в годовом выражении замедлился до 1,2% с 1,4% в апреле.Снижение потребительских цен в течение трех месяцев подряд может усилить опасения по поводу риска дефляции. Между тем, смягчение ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса, дает надежду на восстановление спроса и цен.Национальное бюро экономических исследований (NBER) на этой неделе заявило, что экономика США находится в состоянии рецессии в связи с пандемией и ответными мерами общественного здравоохранения.