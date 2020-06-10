Прокуратура города Москвы обновила обвинение, предъявленное Михаилу Ефремову. В момент аварии артист в совокупности с алкогольным также находился в наркотическом опьянении.

Прокуратура города Москвы обновила обвинение, предъявленное Михаилу Ефремову. В момент аварии артист в совокупности с алкогольным также находился в наркотическом опьянении. Об этом сообщается на сайте столичного ведомства.В прокуратуре отметили, что уголовное дело по факту ДТП на Смоленской площади находится на особом контроле. Если ранее говорилось, что Ефремов совершил аварию в пьяном состоянии, то сейчас к обвинению прибавилось и наркотическое опьянение.Московский прокурор Денис Попов потребовал от столичного ГУВД передать уголовное дело в ГСУ ГУ МВД России по городу.Трагическая авария произошла 8 июня вблизи Смоленской площади. Михаил Ефремов выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada, за рулем которого был курьер. Пострадавший мужчина получил серьезные травмы, в результате которых скончался в больнице.Михаила Ефремова пока отправили под домашний арест на два месяца. Ему грозит тюремное заключение сроком до 12 лет.