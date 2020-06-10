Президент России Владимир Путин поручил правительству заняться вопросом по поддержке спроса на продукцию IT-компаний.

Владимир Путин в ходе совещания по связи и IT-индустрии поблагодарил российские телекоммуникационные компании, обеспечившие непрерывную работу и должный уровень сервисов. Президент отметил, что те компании, которые пошли навстречу растущему спросу и предоставили услуги бесплатно, в конечном итоге нарастили пользовательскую базу.Путин призвал не упустить из виду трудности, с которыми сейчас столкнулись ИТ-отрасль, равно так и экономика в целом. Глава государства отметил возможное вынужденное снижение расходов реального сектора на инновации, ПО и сопутствующие услуги из-за объективных финансово-экономических ограничений. Поэтому президент считает необходимым поддержать увеличения спроса на российские информационные технологии на внутреннем и внешнем рынках.Президент отметил, что коронавирусные ограничения мотивировали активнее внедрять цифровые решения для увеличения эффективности работы​​​. Цифровизация важна не только в бизнесе, но и в сфере государственных услуг, в образовании и медицине, отметил Владимир Путин. Тенденции перехода в "цифру" надо подхватить и брать пример с компаний-лидеров в области цифровизации, отметил Путин.Владимир Путин считает важным создание условий для ускоренной разработки и внедрения информационных технологий в сфере связи. Президент отметил, что в рамках национального проекта "Цифровая экономика" многие решения уже предусмотрены, а ряд поручений был обозначен в Послании Федеральному собранию в январе этого года.Глава государства также завил, что важнейшим вопросом для развития сферы связи и IT является подготовка профессиональных кадров​​​, ведь именно специалисты определяют конкурентоспособность российских компаний.Для работы и воплощения передовых идей в России, необходмо создавать в стране открытые, привлекательные и, конкурентные условия для специалистов."И именно здесь, у нас, в России. Формировать стимулы для сохранения и реализации потенциала отечественных разработчиков программного обеспечения, технологий в области связи, привлекать профессионалов, перспективных молодых людей, молодежь из других стран", — подчеркнул глава государства.