В развитии индустрии информационных технологий следует действовать на опережение, отсекая архаичные препоны и учитывая трудности, с которыми из-за эпидемии коронавируса столкнулась как отрасль, так и экономика в целом. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе совещания с представителями телекоммуникационной и ИТ-отраслей, а также профильными чиновниками.
В развитии индустрии информационных технологий следует действовать на опережение, отсекая "архаичные препоны" и учитывая трудности, с которыми из-за эпидемии коронавирус столкнулась как отрасль, так и экономика в целом. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе совещания с представителями телекоммуникационной и ИТ-отраслей, а также профильными чиновниками. Прямую трансляцию телеконференции с участием главы государства ведет телеканал "Россия 24".
"Нужно максимально действовать здесь на опережение. Отсекать разного рода архаичные препоны, естественно, учитывая все аспекты обеспечения кибербезопасности, защиты прав, свобод граждан. При этом важно не упустить из виду трудности, с которыми сейчас столкнулись как сама отрасль, так и экономика в целом", — сказал Путин во вступительном слове, открывая совещание.
Среди ключевых проблем отрасли в настоящее время глава государства назвал вынужденное снижение расходов реального сектора на инновации, программное обеспечение и сопутствующие услуги. Из-за объективных финансово-экономических ограничений, добавил он, у многих предприятий не будет хватать ресурсов на такие программы развития.
По словам Путина, необходимо уделить самое пристальное внимание мерам поддержки спроса на продукцию российских IT-компаний, как в том, что касается внутреннего рынка, так и экспорта. "Нужно сохранить доходы людей, занятых в этой сфере, и создать новые рабочие места. Рассчитываю сегодня услышать конкретные предложения на этот счёт", — сказал президент.
Владимир Путин отметил, что вызванные пандемией ограничения подтолкнули многие бизнесы и организации внедрять цифровые инструменты для повышения эффективности работы. Но цифровизация, подчеркнул Путин, важна не только в бизнесе, но и в сфере государственных услуг, в образовании и медицине.
В совещании с главой государства принимают участие представители "Мегафона", Сбербанка, Mail.ru Group, МТС, "Ростелекома", "Вымпелкома" и "Яндекса".