Ozon, самый быстрорастущий российский интернет-магазин, в I квартале удвоил оборот, а в апреле - во время самоизоляции - утроил продажи, следует из сообщения компании.

Ozon, самый быстрорастущий российский интернет-магазин, в I квартале удвоил оборот, а в апреле — во время самоизоляции - утроил продажи, следует из сообщения компании.Оборот Ozon в I квартале 2020 года вырос на 115% по сравнению с показателем за январь-март 2019 года до 31,6 миллиарда руб.: доставлено покупателям 13,4 миллиона заказов, или 51,5 миллиона товаров. В апреле продажи выросли в три раза до 14,9 миллиарда руб. В марте и в апреле число новых клиентов на площадке Ozon удвоилось. В апреле 39% клиентов Ozon делали по два заказа или более.Наибольшей популярностью у начинающих пользуются товары повседневного спроса: средства для личной гигиены и ухода, косметика, подгузники и детское питание, продукты длительного хранения, а также средства индивидуальной защиты — антисептики, медицинские маски и респираторы, то есть явным драйвером роста популярности интернет-шопинга стало частичное закрытие офлайн-магазинов, а также стремление максимально сократить число выходов из дома и посещение общественных мест.Выросли продажи не только в Москве и Санкт-Петербурге, но в отдаленных регионах и городах. В I квартале продажи в Сибири и на Дальнем Востоке выросли на 179%, в Красноярске — на 250%, в Ненецком автономном округе — на 673%.Ozon в целом предлагает свыше 6 миллионов товарных наименований в 24 категориях: от книг и одежды до продуктов питания и товаров для здоровья. Ежедневно компания обрабатывает более 200 тысяч заказов. По итогам 2019 года компания увеличила оборот на 93% до 80,7 миллиарда руб. Основные владельцы ретейлера — АФК "Система" и Baring Vostok (по примерно 43%).